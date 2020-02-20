Лига Европы

Представляем вашему вниманию трансляцию первого поединка 1/16 финала Лиги Европы.

Шахтер начнет свою еврокубковую весну матчем против Бенфики, который пройдет в Харькове в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Оба коллектива вылетели из Лиги чемпионов, заняв третьи места в своих группах, и теперь они попытают удачу во втором по значимости клубном европейском турнире.

Как Шахтер, так и Бенфика, не скрывают своих планов пройти в ЛЕ как можно дальше. Действительно, команды являются лидерами в своих внутренних чемпионатах, поэтому судить об их успехе по итогам сезона можно будет по выступлениям в еврокубках.

Бенфика последние три матча не знает побед, потерпев поражения от Браги (0:1) и Порту (3:2), а также сыграв вничью с Фамаликаном в Кубке Португалии. Шахтер, в свою очередь, пока не проводил официальных поединков в 2020 году, поэтому о текущей форме "горняков" можно судить только по проведенным спаррингам.

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча Шахтер — Бенфика, который начнется в четверг, 20 февраля, в 19:55 по киевскому времени. Если онлайн не отображается, отключите блокировку рекламы.

Также вы можете следить за событиями данного поединка в онлайн-трансляции на iSport.ua.

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