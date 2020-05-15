Лига Европы

Football.ua выделяет ключевые события прошедшего футбольного дня.

Миллионы болельщиков по всему миру дождались — большой футбол наконец возвращается. Уже в ближайшие выходные мы увидим поединки в рамках Бундеслиги, и все чаще мы слышим о приблизительных или точных датах рестартов в остальных европейских первенствах. К примеру, итальянская Серия А может вернуться уже 13-го июня, а наша украинская Премьер-лига так и вовсе возобновит свои игры 30-го мая.

Football.ua выделил самые главные новости прошедшего футбольного дня, которые, без сомнения, хорошие, и дают огромную надежду на скорейшее возвращение любимой игры миллионов. Интересной информации с каждым днем становится все больше, смотрим же самые важные интриги сегодняшнего времени.