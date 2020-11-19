Лига Европы

Узнай, какой канал покажет поединок в прямом эфире.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы луганская Заря на выезде сыграет против греческого АЕКа. Поединок состоится в четверг, 26-го ноября в Афинах, на Олимпийском стадионе.

В прямом эфире эту игру будет транслировать телеканал Футбол ?. Трансляция начнется в 19:45 по киевскому времени, а непосредственно сам матч – в 19:55.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, а после финального свистка на нашем сайте появятся видео лучших моментов игры.

Букмекеры считают, что фаворитом данного противостояния является АЕК.