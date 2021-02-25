Лига Европы

Football.ua представляем вашему вниманию анонс ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

Из-за серьезных правил карантина со стороны британского правительства по отношению к людям, которые прилетают в страну из Португалии, провести ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между Арсеналом и Бенфикой пройдет на нейтральном поле. Если первая встреча состоялась в Риме, то второй матч проведут в Пирее, Греция.

Арсенал — Бенфика

Четверг, 25 февраля, 19:55. Караискакис, Пирей (Греция). Главный арбитр — Бьорн Кёйперс (Нидерланды). Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Главный тренер Микель Артета решил устроить глобальную перестройку в Арсенале, избавившись от ряда ненужных ему игроков в зимнее трансферное окно, поэтому сегодня "канониров" трудно представить в качестве претендентов на серьезные награды. На фоне осеннего кризиса, который преследовал команду в АПЛ, лондонскому клубу без особых проблем удалось выйти из группы Лиги Европы с первого места. В большинстве своем это произошло из-за уровня соперников, ведь в группе Арсеналу противостояли Рапид, Дандолк и Мольде.

Прогресс в игре клуба из Северного Лондона виден невооруженным глазом, хотя позиция подопечных Микеля Артеты в чемпионате Англии по-прежнему не впечатляет. После 25-ти туров Арсенал занимает 11 строчку в турнирной таблице, хотя от еврокубковой зоны его отделяет всего шесть очков. Вполне возможно, что "канониры" сосредоточатся на выступлениях в Лиге Европы, хотя в первом матче с Бенфикой они не сумели гарантировать себе проход в следующую стадию, сыграв вничью со счетом 1:1.

Бенфика, в свою очередь, также не может порадовать своих болельщиков стабильными успешными выступлениями. В чемпионате Португалии безоговорочным лидером является лиссабонский Спортинг, который вполне может готовиться к золотым медалям. "Орлы" же занимают четвертую строчку, отставая от первого места на 15 набранных очков.

Что касается кадровой ситуации в обоих коллективах Арсеналу не сможет помочь центральный защитник Роб Холдинг, ставший основным в текущем сезоне, поскольку в прошлом матче с Манчестер Сити он получил травму и был вынужденно заменен. В составе Бенфике же точно не появятся правый защитник Андре Альмейда, не выходивший на поле с декабря прошлого года из-за травмы колена, а также центральный защитник Жардель, выбывший ввиду повреждения бедра.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Микеля Артеты. Так, на победу Арсенала предлагается коэффициент 1,82, тогда как потенциальный успех Бенфики оценивается показателем 4,30. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,90.

Ориентировочные составы

Арсенал: Лено — Бельерин, Габриэль, Давид Луис, Тирни — Джака, Себальос, Смит-Роу — Обамеянг, Ляказетт, Виллиан.

Бенфика: Лейте — Вериссимо, Отаменди, Вертонген — Гонсалвеш, Таарабт, Вайгль, Пицци, Гримальдо — Вальдшмид, Нуньеш.

Не сыграют: Холдинг — Жардель, Альмейда.

Под вопросом: Партей — ...