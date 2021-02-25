Лига Европы

Польский полузащитник вывел неаполитанцев вперед на третьей минуте встречи.

Наполи сошелся в домашнем противостоянии с Гранадой в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы.

Уже на третьей минуте встречи неаполитанцы повели в счете, при этом сделали они это в весьма эффектном стиле. Полузащитник Петр Зьелински отметился сольным проходом с центра поля, после которого забил в ворота испанского клуба гол.

Видео гола Зьелински:

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