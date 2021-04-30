Лига Европы

Полузащитник Манчестер Юнайтед иронично прокомментировал эпизод из первого поединка полуфинала Лиги Европы.

Английский Манчестер Юнайтед в рамках первого поединка полуфинала Лиги Европы УЕФА против римской Ромы сумел обеспечить себе более чем внушительное преимущество перед ответной игрой на чужом поле, отправив в ворота соперников сразу шесть мячей (6:2).

Манчестер Юнайтед — Рома 6:2 Видео голов и обзор матча

По завершению поединка, французский полузащитник "Красных дьяволов" Поль Погба прокомментировал эпизод в начале отчетной встрече, когда попадание мяча ему в руку, после прострела Рика Карсдорпа, привело к назначению пенальти.

"Мне просто не надо делать эти подкаты. Я не знаю, как правильно их совершать — вот в чем моя проблема. Я просто хотел быть похож на типичного англичанина, но мне надо больше тренироваться над этим. В этом сезоне мне часто не везет с подобными эпизодами, поэтому надо что-то с этим делать", — в шутку рассказал журналистам BT Sport француз.

Также, Погба подвел итоги всему первому противостоянию против "волков": "Результат положительный для нас, но не окончательный с точки зрения дуэли. Нужно сделать еще один шаг в Риме. Мы должны поехать туда с четкой заряженностью на результат, и сыграть с таким же менталитетом, как и сегодня.

В перерыве наставник призвал нас упростить свою игру, в чем он оказался полностью прав. Мы действительно вернулись на поле, и начали забивать много голов.

В то же время, в первом тайме два пропущенных мяча выбили нас из колеи, так как стали результатом непосредственно наших ошибок".

Ответная игра в данной паре состоится 6 мая.