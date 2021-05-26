Евро-2020

В заявке национальной команды 26 футболистов.

Тренерский штаб сборной Нидерландов огласил окончательный список футболистов, которые отправятся на Евро-2020.

Вратари: Яспер Силлессен (Валенсия), Тим Крул (Норвич), Мартен Стекеленбург (Аякс).

Защитники: Патрик ван Анхолт (Кристал Пэлас), Натан Аке (Манчестер Сити), Дэйли Блинд, Юрриен Тимбер (оба – Аякс), Дензел Думфрис (ПСВ), Маттейс де Лигт (Ювентус), Йоэл Велтман (Брайтон), Стефан де Врей (Интер), Оуэн Вейндал (АЗ).

Полузащитники: Донни ван де Бек (Манчестер Юнайтед), Райан Гравенберх, Дэви Классен (оба – Аякс), Френки де Йонг (Барселона), Тен Копмейнерс (АЗ), Мартен де Рон (Аталанта), Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль).

Нападающие: Стевен Бергейс (Фейеноорд), Мемфис Депай (Лион), Коди Гакпо, Дониэлл Мален (оба – ПСВ), Люк де Йонг (Севилья), Квинси Промес (Спартак), Ваут Вегорст (Вольфсбург).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Нидерландов сыграет в одной группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.

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