Лига Европы

Football.ua представляет трансляцию жеребьевки всех раундов плей-офф Лиги Европы сезона-2021/22.

В понедельник, 19 июле, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы сезона-2021/22.

Онлайн-трансляция жеребьевки начнется в 14:00 по киевскому времени в этой статье.

Процедура жеребьевки

Жеребьевка пройдет в два этапа. Три пары будут определены в "Пути представителей лиг", а еще пять пар составят чемпионы своих стран, выбывшие из Лиги чемпионов.

Отметим, что в "Пути чемпионов" разделение команд на корзины не предусмотрено — жребий полностью слепой.

Команды, участвующие в жеребьевке

В третьем раунде примут участие 16 команд, большинство из которых станет известно по результатам второго раунда квалификации.

На данный момент известны три участника: Яблонец (Чехия), Сент-Джонстон (Шотландия) и Анартосис (Кипр). Все они будут сеяными в "Пути представителей лиг".

Расписание матчей

Третий отборочный раунд

5 и 12 августа 2021 года.

Раунд плей-офф

19 и 26 августа 2021 года.