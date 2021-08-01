Петер Кьесгор будет главным рефери в первом матче отбора Лиги Европы.
Петер Кьесгор, Getty Images
01 августа 2021, 13:59
В первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы коваливский Колос примет на своем поле карагандинский Шахтер.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, эту еврокубковую встречу рассудит судейская бригада из Дании во главе с Петером Кьерсгором.
На линиях ему будут помогать Виктор Скютте и Йеспер Даль. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Мортен Крог.
Напомним, матч Колос — Шахтер Караганда состоится в четверг, 5 августа, на стадионе Колос Арена в Коваливке. Начало игры — в 21:00.