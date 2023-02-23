Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та кіпрський АЕК Ларнака.
Артем Довбик, фото СК Дніпро-1
23 лютого 2023, 18:42
Дніпровський Дніпро-1 зіграє матч-відповідь проти кіпрського АЕК Ларнака в Кошице в рамках попереднього раунду Ліги конференцій УЄФА.
Олександр Кучер, після поразки в першій грі (0:1), залучив до стартового складу Бланко на правий фланг атаки, тоді як Гуцуляк грати на вістрі нападу.
Луїс Ольтра натомість випустив із перших хвилин Оєра на позицію центрального атакувального півзахисника.
Дніпро-1: Макс Валеф — Хайнер, Сваток, Сарапій, Амаш — Рубчинський, Бабенко — Бланко, Піхальонок, Пеголу — Гуцуляк.
Запасні: Рибак, Кінарейкін, Кононов, Адамюк, Горбунов, Когут, Назаренко, Танчик.
АЕК Ларнака: Пирич — Росалес, Мілічевич, Томович, Гарсія — Понс, Луїш Густаву — Фараж, Оєр, Яколіш — Лопеш.
Запасні: Тумбас, Стіліанідіс, Гонсалес, Касас, Трічковські, Енглезу, Кіпрос, Наум, Андреу, Мамас, Ніколич.
Гра Дніпро-1 — АЕК Ларнака почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.