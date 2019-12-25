Украина

Защитник Десны Ефим Конопля рассказал об ощущениях после финала чемпионата мира и об тренировках юных игроков в Украине.

Летом этого года Конопля стал одним из главных творцов успеха молодежной сборной Украины, которая стала чемпионами мира. Защитник рассказал, что чувствовал после того, как матч закончился.

"Сначала не знал, как реагировать. Смотрел по сторонам, такое чувство, что просто обычная игра завершилась. Но, постепенно, начали приходить вот эти мысли, что мы – самые сильные на планете", — рассказал Конопля в интервью УАФ.

Также защитник, права на которого принадлежат Шахтеру, поделился мыслями о подготовке юных футболистов в Украине.

"Я считаю, что это большая ошибка, то, как наших детей подготавливают к футболу, как учат играть. Много кто потом в 15-20 лет и дальнейшей карьере боится ошибаться на футбольном поле. Вот как зарубежные тренеры воспринимают ошибки — это просто технический брак, который можно исправить, отдав 20-30 передач. Когда ты на футбольном поле не можешь раскрепоститься на психологическом уровне, не можешь позволить себе ничего, казалось бы, лишнего... Футбол ведь, это игра, от которой нужно получать удовольствие и приносить удовольствие людям, которые его смотрят", — сказал Конопля.

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