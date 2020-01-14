Украина

Защитник Зари Джоель Абу Ханна поделился впечатлениями о прошедшем отпуске и рассказал об одном из новичков клуба.

Немецкий легионер Зари оказался доволен тем, что отпуск был более продолжителен, чем в Германии.

"Это были длинные, впервые для меня, каникулы. Если в Германии, к примеру, отпуск длится недели две максимум, то в Украине правила чуть более лояльные. Поэтому времени, чтобы увидеться со всеми близкими и отдохнуть было целиком достаточно. Я отдыхал вместе со своей девушкой сначала на Кубе в Гаване. Это были отличные каникулы, удалось и поплавать, и отдохнуть, и сил набраться. Была отличная погода, что добавляло позитивных эмоций, а потом мы отправились в Нью-Йорк на несколько дней", — рассказал защитник пресс-службе Зари.

Абу Ханна также вспомнил, что это не первый его визит в США.

"В Соединённых Штатах Америки я второй раз. Впервые я был там с Байером на сборах. Но мало что видел тогда. У нас был режим тренировки-отель. А вот сейчас было время посмотреть достопримечательности".

Ранее расположение Зари пополнил латвийский полузащитник Андрейс Цыганикс, которого Джоель отлично знает.

"Мы четыре года вместе с другими футболистами жили в одном большом доме, когда играли в Байере. Так что, Андрейса я знаю очень хорошо. Помогу ему с адаптацией", — добавил Абу-Ханна.