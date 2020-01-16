Украина

Ассистент главного тренера рассказал о старте тренировок на сборе в Турции.

Киевское Динамо уже прибыло в Турцию и продолжило подготовку ко второй части сезона именно там.

"Начало сбора действительно получается неплохим. Прекрасная погода, хорошее поле. Ребята работают с большим удовольствием, несмотря на то, что им на ходу приходится осваивать новые упражнения. У нас сейчас задача не получить какую-то качественную картинку в плане футбола, а направленность идет на общефизическую подготовку. Несмотря на то, работаем мы с мячами или без, направленность мы выдерживаем. Пока еще, первое время, будем работать именно в этом направлении", — приводит слова Евтушенко официальный сайт команды.

"Ребятам нужно набегать определенный километраж и одновременно, постепенно, знакомиться с принципами тактических нюансов".

Команда много работала и с мячами. В некоторых упражнениях были использованы по 2-3 снаряда.

"Мы не будем углубляться. Пускай это будет называться, как говорил Валерий Васильевич – "организованный хаос".

Игроки перед тренировками также провели специальное тестирование.

"Эти тестирования – начальный этап подготовки. Поэтому сейчас обращать внимание на то, у кого какие показатели, не стоит. Будет видно в процессе следующего тестирования, когда футболисты уже проведут определенную работу. И будет видна разница. Это и есть основной показатель. А сегодня – это чисто педагогический метод измерения функциональной готовности на сейчас".