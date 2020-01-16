Украина

Сразу 69% дохода украинские клубы получают от выплат УЕФА.

Официальный экономический отчет УЕФА по итогам 2018 финансового года сообщает, что украинские клубы (представители УПЛ) заработали прибыль в размере 111 млн евро.

Это 21-й показатель среди всех чемпионатов Европы. Лидирует здесь Англия с прибылью в невероятные 5,5 млрд евро. Замыкают топ-20 команды из Венгрии (134), Польши (125) и Казахстана (121).

Стоит отметить, что 69% своих доходов украинские клубы заработали от выплат УЕФА. Больше в процентном сочетании от европейского футбольного союза получили только клубы из Андорры (71%) и Гибралтара (80%). К примеру, у Англии этот показатель равен 7%.

22% дохода украинцы получили от спонсорских контрактов и только 3% от телевизионных соглашений.

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