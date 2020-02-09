Украина

Делегация "горняков" прибыла в Киев.

Шахтер вернулся в Украину после завершения зимнего тренировочного сбора в Турции, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Утром "горняки" провели контрольный поединок с Вентспилсом, одержав минимальную победу. Сразу после матча делегация донецкого клуба вылетела в Киеве, где продолжит подготовку к весенней части сезона.

Главный тренер Луиш Каштру предоставил футболистам небольшой отдых, а во вторник команда соберется на тренировочной базе.

Первый официальный поединок в новом году Шахтер проведет 20 февраля, принимая в родных стенах Бенфику в 1/16 финала Лиги Европы.

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