Украина

Капитанская повязка чемпиона Украины перешла к другому обладателю.

Ввиду ненадлежащего поведения Тайсона в этом сезоне, часто возникал вопрос о судьбе капитанской повязки "горняков".

Было странно, что такая задача лежит на игроке, который открыто высказывает недовольство в социальных сетях и конфликтует с партнерами по команде.

Сергей Палкин, генеральный директор Шахтера, пролил свет на ситуацию.

"На данный момент, капитаном Шахтера является Андрей Пятов. А дальше будет видно", — приводит слова Палкина Телеканал Футбол.

Напомним, ранее генеральный директор "горняков" заявил, что ему порой непонятно, кому адресует свои сообщения Тайсон.