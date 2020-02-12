Украина

Стал известен стартовый состав киевлян на спарринг.

Динамо продолжает подготовку к весенней части сезона и проведет очередной спарринг на тренировочном сборе в Турции. Соперником киевлян в этом спарринге станет казахстанский Тобол.

В этом матче главный тренер Алексей Михайличенко решил предоставить отдых большинству игрокоа, которые принимали участие во встрече с БАТЭ (1:1).

Стартовый состав "бело-синих" выглядит следующим образом:

Матч Динамо – Тобол состоится в Белеке и начнется в 15:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

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