Украина

Бразилец приступил к тренировкам с "горняками".

Защитник Додо вернулся в Шахтер и приступил к тренировкам с командой, сообщает официальный твиттер украинского клуба.

На занятиях "горняков" в субботу бразильский фулбек вместе с партнерами по команде готовился ко второй половине сезона.

Напомним, с середины января по 9 февраля Додо находился в сборной Бразилии U-23, с которой принимал участие в отборе на Олимпийские игры.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 17 поединков в футболке "оранжево-черных", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что защитник Шахтера Богдан Бутко может перейти в польский Гурник.

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