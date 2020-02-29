Украина

Football.ua анонсирует поединок 20-го тура УПЛ.

В рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги Колос постарается укрепиться в турнирной таблице, добыв очки в домашней игре против Карпат.

Колос — Карпаты

Суббота, 29 февраля, Оболонь Арена, 17:00, главный арбитр — Максим Козыряцкий. Прямая трансляция на Футбол 2

Несмотря на то, что Колос — это абсолютный дебютант УПЛ, а Карпаты довольно опытный боец первенства, на сегодняшний день команды находятся в совершенно разных ситуациях и ставят перед собой противоположные задачи. Ковалевцы великолепно стартовали в официальных поединках в 2020 году, обыграв на выезде Александрию, которая аж на 10 пунктов опережает "черно-белых". Карпаты, в свою очередь, сыграли вничью в родных стенах с Днепром-1. Добытое очко не помогло львовянам оторваться от дна турнирной таблицы.

Победа в прошедшем туре помогла Колосу занять место в первой шестерке. Пожалуй, главной задачей для команды Костышина на данном этапе сезона будет закрепиться в топ-6, чтобы в теории иметь возможность побороться за зону еврокубков. Как бы там ни было, вероятно ковалевцы уже могут себе засчитать текущий сезон как положительный. Даже в противостояниями с Карпатами именно хозяева встречи заслуживают статус фаворита пары.

Также стоит отметить, что в текущем сезоне Колос уже добывал три очка у Карпат в очном выездном поединке — финальный свисток зафиксировал победу со счетом 2:1. Тем не менее, несмотря на тяжелую ситуацию в турнирной таблице, не стоит хоронить львовян раньше времени. Стоит только отметить, что "зеленые" львы солидно укрепили свои ряды во время зимнего перерыва. К примеру, в команду пришли Матар Дийе, Геннадий Пасич и Владимир Танчик, которые работали с главным тренером Романом Санжаром в Олимпике. Подобный тандем может пойти на пользу сыгранности команде.

Мотивации на поединок будет хватать обеим командам. Колосу важно набирать очки против не самого грозного соперника, а Карпатам необходимы пункты лишь для того, чтобы сохранить прописку в элите на следующий сезон. И, несмотря на то, что ковалевцев можно считать фаворитами, сложно предугадать, что ожидать от обновленного львовского коллектива.