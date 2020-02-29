Украина

Football.ua предлагает пройти квиз о легенде украинского футбола.

29 февраля 1940 года на свет появился Йожеф Сабо. Кажется, без этого человека невозможно представить украинский футбол: в роли сначала игрока, потом тренера, а теперь яркого спикера Йожеф Йожефович неизменно присутствует в топе новостей вот уже которое десятилетие.

В честь юбилея легенды советского и украинского футбола мы подготовили онлайн-квиз.

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Автор: Горка Элустондо

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