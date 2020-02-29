Украина

Дончане огласили заявку на поединок против полтавчан.

Официальный сайт Шахтера опубликовал список футболистов, которые отправились с командой на выездной поединок 20-го тура УПЛ против Ворсклы.

Примечательно, что в заявку "горняков" не попали голкипер Андрей Пятов, защитники Николай Матвиенко и Исмаили, полузащитники Тарас Степаненко и Тайсон, а также форвард Жуниор Мораес.

Предварительная заявка:

Вратари: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Витао

Полузащитники: Артем Бондаренко, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Владислав Вакула, Майкон, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Евгений Коноплянка, Дентиньо, Тете

Нападающий: Даниил Сикан

К слову, ранее Ворскла арендовала у дончан полузащитника U-21 Клима Приходько.