Дончане огласили заявку на поединок против полтавчан.
Тарас Степаненко, фото Шахтер
29 февраля 2020, 21:07
Официальный сайт Шахтера опубликовал список футболистов, которые отправились с командой на выездной поединок 20-го тура УПЛ против Ворсклы.
Примечательно, что в заявку "горняков" не попали голкипер Андрей Пятов, защитники Николай Матвиенко и Исмаили, полузащитники Тарас Степаненко и Тайсон, а также форвард Жуниор Мораес.
Предварительная заявка:
Вратари: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин
Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Витао
Полузащитники: Артем Бондаренко, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Владислав Вакула, Майкон, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Евгений Коноплянка, Дентиньо, Тете
Нападающий: Даниил Сикан
К слову, ранее Ворскла арендовала у дончан полузащитника U-21 Клима Приходько.