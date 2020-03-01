Украина

"Горняки" потерпели первое поражение в текущем сезоне УПЛ.

Завершился поединок 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер сенсационно уступил Ворскле в Полтаве со счетом 1:0.

Стоит отметить, что подопечные Луиша Каштру за весь матч нанесли по воротам полтавчан всего два удара, из которых ни один из них не попал в створ ворот.

Таким образом, Ворскла — на данный момент единственная команда, которая смогла одолеть "горняков" в текущем розыгрыше чемпионата Украины.

Несмотря на поражение, Шахтер уверено лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав в 20 турах 53 очка. Ворскла, в свою очередь, занимает предпоследнее место с 17 пунктами в активе.

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