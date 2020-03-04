Украина

Football.ua анонсирует поединок 21-го тура УПЛ.

В Киеве посреди недели состоится поединок в рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Олимпик постарается обыграть Десну.

Олимпик — Десна

Среда, 4 марта, стадион Динамо им. Лобановского, 17:00, главный арбитр — Виктор Копиевский. Прямая трансляция на Футбол 2

Если для Десны очень важно набирать три очка с турнирной точки зрения, то Олимпику необходимо открыть счет победам в официальных поединках в 2020 году. У команд совершенно разные турнирные задачи. "Северяне" не оставляют надежд побороться за первую тройку чемпионата, несмотря на то, что они кажутся аутсайдерами в этой борьбе, а дончанам надо как можно скорее решить вопрос с сохранением прописки на следующий сезон в украинской Премьер-лиге.

Олимпик великолепно провел зимнюю подготовку, одержав наибольшее количество побед среди всех украинских команд, но вот в двух стартовых официальных играх в УПЛ подопечные Гомеса сначала неожиданно дома уступили Львову, а затем также минимально проиграли Заре. Два негативных результата разрушили амбиции олимпийцев побороться за первую шестерку. Сейчас же задача как можно достойнее завершить текущий сезон, а в будущем у Висенте Гомеса будет целое межсезонье, чтобы подготовить команду к новому розыгрышу.

Десна начала 2020 год куда увереннее. В первом официальном матче "северяне" лишь под самый занавес поединка проиграли Шахтеру, а затем сполна отыгрались в домашней игре против Мариуполя, разгромив приазовцев со счетом 4:0. Амбиции команды в этом сезоне внушительные. Десна остается одним из главных претендентов на зону Лиги Европы, да и за второе место, которое дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов подопечные Рябоконя также могут побороться.

В домашнем матче первой части чемпионата Десна уже обыгрывала Олимпик, добыв минимальную победу. Тем не менее, дончане, несмотря на то, что проиграли две игры, демонстрируют хороший футбол, и им вполне по силам навязать борьбу более именитому оппоненту. Но, в целом, фаворитом грядущей встречи можно считать "северян".