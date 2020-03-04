Украина

Football.ua анонсирует поединок 21-го тура украинской Премьер-лиги между Зарей и ФК Львов.

Луганская Заря вновь третья, так как Динамо выиграло свой матч против Колоса. Подопечные Виктора Скрипника попытаются вернуться в зону Лиги чемпионов, победив ФК Львов. Задача не из легких, учитывая, что "сине-золотые" сумели достойно показать себя в предыдущем туре против Александрии (1:1), а сама игра приятно порадовала глаз футбольного фаната.

Заря — ФК Львов

Среда, 4 марта, 17:00. Славутич-Арена, Запорожье. Главный арбитр — Дмитрий Бондаренко (Одесса). Прямая трансляция на телеканале УНИАН.

Луганская Заря продолжает соперничать с киевским Динамо за вторую строчку в турнирной таблице УПЛ. После 20-го тура "мужики" взобрались в зону Лиги чемпионов после поражения Динамо в Днепре. Однако, вчера киевляне дома победили Колос (2:0) и временно вернули себе вторую позицию. Луганчане являются фаворитами домашнего поединка против ФК Львов и обязаны брать три очка.

Другое дело, что львовский коллектив явно приехал в Запорожье не на прогулку. После зимнего перерыва, где Егише Меликян смог провести полноценную подготовку с командой, "сине-золотые" понемногу набирают форму и начинают демонстрировать тот уровень футбола, благодаря которому в прошлом сезоне смогли попасть в верхнюю шестерку. Естественно, по двум первым матчам 2020-го говорить о чем-либо глобальном пока рановато. Однако, исходя из поединка против Александрии (1:1) закрадывается мысль, что "львы" сумеют принести немало неприятностей команде Скрипника.

# И О 1 Шахтер 20 53 2 Динамо Киев 21 42 3 Заря 20 40 4 Десна 20 36 5 Александрия 20 34 6 Колос 21 26 7 Днепр-1 20 22 8 Мариуполь 20 22 9 ПФК Львов 20 19 10 Олимпик 20 18 11 Ворскла 20 17 12 Карпаты 20 12



Львов потерял все шансы на попадание в топ-6, однако, чемпионат для них на этом не заканчивается. Во-первых, плей-офф за зону еврокубков никто не отменял и, даже находясь в нижней шестерке, "сине-золотые" могут побороться за Лигу Европы. Во-вторых, от последнего места в таблице их отделяет семь очков и еще одно от зоны переходных матчей.

Неприятным фактом для хозяев является то, что два ключевых игрока не смогут помочь в отчетном поединке — Богдан Михайличенко и Владлен Юрченко. Оба будут отсиживать дисквалификацию. У львовян же лишь один такой игрок — Никита Татарков.

прогноз 1:0

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