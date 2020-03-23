"Обратиться к гадалке", "будем разбираться": сборник перлов Михайличенко

Украина

Football.ua собрал лучшие высказывания главного тренера Динмо в этом сезоне.

Летом Алексей Михайличенко сменил на посту главного тренера Динамо Александра Хацкевича, который так и не смог привезти на НСК Олимпийский Лигу чемпионов. Задачей нового тренера было поставить игру Динамо и добиться завоевания титулов.

В течение сезона Алексей Михайличенко не переставал удивлять нас высказываниями на пресс-конференциях. Во время вынужденной паузы в большом футболе мы решили собрать самые интересные комментарии главного тренера Динамо.

Первым поединком во главе киевлян для нового тренера было домашнее противостояние с Олимпиком, который на тот момент безнадежно шел внизу турнирной таблицы и только сменил тренера. Очевидно, что главной целью Михайличенко должно было стать попадание в Лигу чемпионов, а потому у тренера сразу попытались узнать: когда же Динамо будет достойно игры в главном клубном европейском турнире. Кто-то при неприятных вопросах может попросить адвоката, а Михайличенко потребовалась гадалка.

"С этим вопросом вам лучше обратиться к гадалке. Результат может быть любым. В том, что в сегодняшней игре мы стремились победить, ни у кого нет сомнений. Также мы стремимся выиграть чемпионат Украины и попасть в Лигу чемпионов. Если бы я был оракулом, я бы предсказал, когда это случится. А на своей должности я просто буду делать все возможное, чтобы это произошло как можно скорее".

Ожидалось, что уже во втором матче под руководством Михайличенко что-то должно было измениться, но киевляне вновь сыграли вничью — на этот раз против Зари. Но главный тренер Динамо уверен, что такой футбол болельщикам понравился. Непонятно, чьих именно фанатов он имел ввиду, но поклонники Динамо явно остались довольны тем, что их команда упустила победу, ведя 2:0.

"Матч получился настоящий кубковый. Много эмоций, много голов, много хороших, опасных моментов. Думаю, такой футбол зрителям нравится. Наверное, в меньшей степени нравится тренерам, потому что он “валидольный”, но от этого никуда не денешься.

Если говорить о самой игре, конечно, жаль, что при счете 2:0 мы не смогли продолжать играть так, как играли до этого, не смогли контролировать матч".

Клубы ушли на перерыв ввиду сборных и уже после них Алексей Михайличенко вернулся в отличном настроении и был готов дать бой одному из лидеров чемпионата — Десне. И с главным тренером Динамо не поспоришь — тогда Десна была второй.

"Ближайшая игра с Десной очень важна для нас как в психологическом, так и в турнирном смысле. Как это ни странно, но мы будем встречаться с одним из лидеров, который вел целенаправленную подготовку к предстоящему матчу, специально для этого выехав на десятидневный сбор в Турцию".

Итогом встречи для Динамо стало поражение, но был в игре и достаточно спорный момент, когда мяч после удара Де Пены, казалось, пересек линию, но гол не был засчитан. Что же заявил Михайличенко?

"Это пусть судьи говорят. Они тренируют VAR, вот пусть тренируют...".

Игра Динамо в том поединке вызвала смешанные чувства, но главный тренер нашел и положительные моменты в поражении от Десны на своем поле.

"Были продемонстрированы высокие скорости, было организовано достаточно конструктивных атак, но в моментах, которые мы создавали, чего-то не хватало – где-то мастерства, где-то завершающего удара. Наверное, это все от неуверенности, ведь после ряда неудачных игр теряется вера в себя. Нужно футболистам вернуть ее, ведь они умеют играть в футбол. Но на данном этапе что-то мешает".

В десятом туре УПЛ Динамо встречалась с Колосом и смогло добыть разгромную победу, которая правда была смазана из-за момента с назначением пенальти. При счете 0:0 арбитр встречи Андрей Коваленко назначил пенальти в ворота ковалевцев за игру носом. Алексей Михайличенко решил оставить без внимания тот эпизод.

"Почему я должен комментировать пенальти и удаление? Мы играли на победу, создавали и реализовывали моменты, а было ли пенальти или удаление? Зачем мне это разбирать?".

Благодаря победе Динамо немного набрало ход и решило замахнуться на невозможное, что у них благополучно получилось. В 12 туре киевляне сыграли вничью с Карпатами, а главный тренер сразу же отрапортовал о "достижении".

"Мы создавали многочисленные моменты, но не реализовывали их. А, как выяснилось, для победы иногда не достаточно одного забитого мяча. У нас было игровое преимущество, и из-за этого в конце потеряли бдительность и концентрацию, пропустили после обидного рикошета, а могли и вовсе проиграть, хотя это было бы несправедливо. Конечно, я разочарован. Потерять очки в таком матче было просто невозможно, но мы это сделали".

Параллельно с не лучшими результатами в чемпионате Динамо шумело в Лиге Европы. Тихо, но шумело. После поединка четвертого тура против Копенгагена, который закончился ничьей, Михайличенко объяснил чего не хватило для победы и задался вопросом, который уже давно назревал.

"Одной только отдачи мало. Нужно еще исполнительское мастерство и немного везения. Тогда бы это был Реал? А почему бы Динамо не становиться на уровень ведущих клубов Европы? Мы к этому стремимся".

В последнем туре группового этапа Лиги Европы Динамо принимало Лугано и нуждалось в победе, но одолеть грозных швейцарцев не удалось. Алексей Михайличенко по традиции провел анализ игры по горячим следам.

"Сказать, что мы не наиграли на победу, наверное, нельзя. Но то, что мы допускаем ошибки и пропускаем мячи и не можем забить, да, это проблема. Это и есть те проблемы, которые нужно решать. Нам не прощают ошибок, мы прощаем очень много".

После завершения первой части сезона на втором месте с большим отставанием от Шахтера и вылета из Лиги Европы Михайличенко умудрился упрекнуть фанатов в недостатке веры в команду.

"Легко быть с командой, когда у нее все получается и есть результат. Но бывают и непредвиденные моменты, и тяжелые матчи, и не заслуженный, может быть, результат. Мне кажется, что настоящий болельщик всегда должен быть с командой. Обязательно с командой. И верить в нее".

Во время паузы тренерский штаб и игрок отдохнули душой, разумом и телом и были готов к новым свершениям. Главная цель по мнению Михайличенко - доказать, что неудачные матчи Динамо были случайностью.

"Настроение боевое. Оно и должно быть таким, поскольку есть желание доказать, в первую очередь самим себе, что неудачные матчи в первой части сезона были случайностью. Конечно, в новом году ждем от команды и себя новых побед и хороших игр".

Киевляне довольно неплохо выглядели на сборах, но умудрились уступить казахстанскому Тоболу со счетом 2:4. После того поединка Алексей Михайличенко процитировал мэтра, пообещав, что тренерский штаб "будет разбираться".

"Против любой команды нужно играть на максимальных возможностях. А то, что сегодня получился такой результат – мы видели и судейство, и все остальное. Ничего страшного нет, будем разбираться, будем работать".

Еще по моменту с удалением Максименко в игре с Колосом можно было понять, что обсуждать неудобные темы Михайличенко не любит. Владислав Супряга, который принадлежит Динамо, отправил в ворота киевлян три мяча.

"Мог ли Супряга не играть против Динамо? Какой смысл сейчас об этом говорить? Он сыграл и забил три мяча. Значит, ему разрешили. Я не вмешиваюсь в договоренности между клубами".

После зимней паузы Динамо стабильно набирало очки и смогло удержать вторую строчку турнирной таблицы вплоть до игры с Десной, которая сравняла счет ближе к концу встречи после ошибки Караваева. Михайличенко заявил, что Десне помогли именно киевляне, а также раскритиковал арбитров.

"Обе команды хотели добиться сегодня желаемого результата, но Десне это удалось, и мы ей очень в этом помогли. Арбитры? Разговаривать с ними нет смысла... У них свои взгляды на футбол, на судейство, поэтому здесь нечего говорить".

Продолжение следует...