Украина

Проверь свои знания об украинском футболе в новом видео на канале Football.ua.

Football.ua представляет новый проект "В игре". Темой первого выпуска стал украинский футбол. Проверь себя на знание чемпионата Украины! Тебе понадобится ручка и листок, чтобы записывать ответы. В конце мы дадим правильные варианты, чтобы ты мог проверить себя.

Для игры не нужен Google или помощь друга, но, если вопрос заведет в тупик, ставьте видео на паузу и ищите ответ. Все равно, никто об этом не узнает. Готовы? Тогда жмите на кнопку Play!

Подписывайтесь на YouTube-канал Football.ua и ставьте лайки, а в комментариях пишите о желаемых темах следующих выпусков "В игре"!