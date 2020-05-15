Украина

Депутаты продолжают изучать деятельность главы УАФ.

Официальный сайт Верховной Рады сообщает, что Временная следовательная комиссия по вопросам злоупотребления служебным положением президента УАФ Андрея Павелко просит продлить расследование еще на шесть месяцев.

Отмечается, что ВСК продолжает изучать факты нарушения законодательства Украины функционером при решении вопроса финансирования и реализации бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины" в 2017-2018 годах.

Кроме того, в полугодовом отчете Временной комиссии отдельными разделам представлены данные о деятельности правоохранительных органов и хода расследования дел, а также описана роль в создании и реализации программы президента УАФ.

Ранее Associated Press сообщал, что расследование против Павелко также проводят ФИФА и УЕФА в вопросе нецелесообразной траты средств.