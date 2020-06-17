Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка полуфинала Кубка Украины.

Один из лидеров турнирной таблицы Первой лиги Минай сыграет в Закарпатской области против киевского Динамо в рамках полуфинального поединка Кубка Украины.

Подопечные Алексея Михайличенко являются безоговорочными фаворитами этого противостояния, однако на примере Ингульца прошлого сезона, который сенсационно выбил из турнира Зарю, не стоит сразу списывать Минай со счетов.

Смотрите видео онлайн-трансляцию матча Минай — Динамо, которая начнется в 14:00 по киевскому времени:

Напомним, матч Минай — Динамо состоится в среду, 17 июня. Начало поединка — в 14:00 по киевскому времени. Следить за событиями данной встречи вы также можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.