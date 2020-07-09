Украина

Активные болельщики киевлян вновь выступили в защиту редких животных.

Ультрас Динамо опубликовали на своем Youtube-канале видео того, как на поле НСК Олимпийский сбрасывали сов с дрона.

Акция прошла на первой минуте поединка, из-за чего игра была остановлена, чтобы убрать мягкие игрушки.

Вероятно, активные болельщики Динамо решили напомнить о расистком скандале, который возник во время ноябрьского матча против Шахтера, когда с трибун в адрес Тайсона звучали обезьяньи звуки, которые ультрас киевлян назвали "угуканьем" в поддержку северных пятнистых сов.

Напомним, что Шахтер в поединке 29-го тура обыграл Динамо со счетом 3:2.