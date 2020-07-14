Украина

Альмоэз Али может вскоре переехать в Украину

Руководство Шахтера заинтересовано в приобретении нападающего Аль-Духайля Альмоэза Али, утверждает Transfermarktweb.

По данным источника, 23-летний футболистом интересуются множество европейских клубов, среди которых Локомотив, Галатасарай и Базель.

Также отмечается, что Али уже отказался от предложения из ЛАСКА и Тоттенхэма. Игрок считает, что "шпоры" заинтересованы в его услугах лишь для дальнейшей перепродажи.

В текущем сезоне форвард в футболке Аль-Духайля провел 16 поединков, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Напомним, в последнем поединке УПЛ "горняки" на выезде крупно обыграли Десну (4:2).