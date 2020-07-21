Тесты

Football.ua предлагает проверить знания об одном из ведущих игроков сборной на протяжении десяти лет.

Сегодня 41-й день рождения празднует Андрей Воронин. Он играл в Украине только за сборную, но при этом доказывал свою состоятельность в самых разных командах топ-чемпионатов.



В честь бомбардира, который смог стать своим среди чужих, мы подготовили онлайн-викторину.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания об иных великих футболистах.

Горка Элустондо