Приближается начало нового сезона в украинском футболе.
фото УПЛ
19 августа 2020, 18:18
УПЛ назначила официальных лиц на поединки первого тура украинской Премьер-лиги. Отметим, что Екатерины Монзуль в этом списке нет, ведь она будет обслуживать финальный турнир женской Лиги чемпионов.
21 августа — пятница
Олимпик — Динамо 17:00 — Козыряцкий М.С. (Запорожье)
Шахтер — Колос 19:00 — Пасхал И. Ю. (Херсон)
22 августа — суббота
Львов — Минай 14:00 — Серпутько Г. А (Одесса)
Десна — Заря 17:00 — Бондаренко Д. Е. (Одесса)
Александрия — Мариуполь 19:30 — Кутаков Д. А. (Киевская область)
23 августа — воскресенье
Ингулец — Днепр-1 14:00 — Труханов К. В. (Харьков)
Ворскла — Рух 17:00 — Деревинский А. О. (Киев)
Напомним, что первый тур УПЛ пройдет без использования системы VAR.