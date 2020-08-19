УПЛ назначила официальных лиц на поединки первого тура украинской Премьер-лиги. Отметим, что Екатерины Монзуль в этом списке нет, ведь она будет обслуживать финальный турнир женской Лиги чемпионов.

21 августа — пятница

Олимпик — Динамо 17:00 — Козыряцкий М.С. (Запорожье)

Шахтер — Колос 19:00 — Пасхал И. Ю. (Херсон)

22 августа — суббота

Львов — Минай 14:00 — Серпутько Г. А (Одесса)

Десна — Заря 17:00 — Бондаренко Д. Е. (Одесса)

Александрия — Мариуполь 19:30 — Кутаков Д. А. (Киевская область)

23 августа — воскресенье

Ингулец — Днепр-1 14:00 — Труханов К. В. (Харьков)

Ворскла — Рух 17:00 — Деревинский А. О. (Киев)

Напомним, что первый тур УПЛ пройдет без использования системы VAR.