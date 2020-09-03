Украина

Премьер-лига начала полноценную работу над созданием телеканала.

В Дома футбола состоялось заседание с участием Премьер-лиги, клубов и экспертов в сфере телевидения по поводу создания телеканала УПЛ – UPL.tv.

"Позиция УПЛ, что это должен быть полноценный ТВ-канал с полноценный контентом: своими шоу, программами, трансляциями матчей", — отметил в комментария Shakhtar News исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

На заседании присутствовали 11 клубов Премьер-лиги (двое – дистанционно). По различным причинам не было Днепра-1, Александрии и Колоса.

Рабочую группу будет каждую неделю принимать офис одного из клубов. Пока договорились о встречах с Шахтером, Динамо и Рухом. Следующее заседание рабочей группы в расширенном формате запланировали на первое октября.