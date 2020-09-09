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По словам генерального директора "горняков", сейчас этот показатель составляет 18-19%.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин похвалил воспитанников клуба, назвав их "очень перспективной молодежью". Он также рассказал о том, что клуб хочет, чтобы воспитанники получали больше игрового времени.

"Несколько недель назад у нас был совет директоров, посвященный развитию Академии. Главная стратегическая цель – чтобы 30% игрового времени во всех официальных матчах первой команды принадлежали воспитанникам Академии. Сегодня мы на пороге 18–19%, и нам есть куда расти. Это ложится в нашу стратегию. То, что делает тренерский штаб, соответствует нашей философии", — цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

"Уверен, мы станем вовлекать как можно больше игроков Академии в первую команду как в товарищеских, так и в официальных матчах. Хорошо себя проявили Судаков, Мампасси, Турбаевский…"

"Мы не должны забывать, что некоторых ребят не пригласили, потому что на этих позициях у Луиша Каштру были футболисты, а пригласили на позиции тех, кто был вызван в национальные сборные. Также мы не должны забывать о Вьюннике, Очеретько и других ребятах, которые остались в дубле. Они тоже перспективны. Хочу сказать, что у нас в U-21 очень перспективная молодежь, и я надеюсь, в ближайшее время она о себе заявит".

Также Сергей Палкин сообщил, что Шахтер не собирается требовать техническое поражение для Руха, который не сможет явиться на матч второго тура из-за коронавируса. Игру предварительно перенесли на 23 сентября.