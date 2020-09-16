Украина

Руководство УПЛ прогнозирует увеличение стоимости медиа-прав первенства Украины.

Во время очередного заседания УПЛ состоялось обсуждение вопросов сотрудничества с отечественными и зарубежными участниками медиа-рынка, анализ зрительской аудитории Украины и перспективы дальнейшего развития телевизионного рынка, продакшена и наполнения контента УПЛ ТВ.

На нем клубы элитного дивизиона чемпионата Украины согласовали необходимость создания собственного продакшена для УПЛ ТВ.

Также было принято решение о необходимости проведения соответствующего тендера по привлечению производителей телевизионного продукта.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий ждет существенного увеличения рынка платного телевидения.

"По оценкам экспертов в 2022 году ожидается увеличение рынка платного телевидения в 6 миллиардов гривен, что вдвое больше, чем в 2019 году, когда УПЛ впервые провела тендер по реализации медиа-прав Лиги. Это непосредственно скажется и на увеличении стоимости телевизионных прав УПЛ. И уже во время проведения следующего тендера, мы ожидаем увеличения их стоимости вдвое.

Также во время заседания Рабочей группы особое значение уделили и важности производства собственного продакшена, и это должно быть одним из ключевых вопросов, к рассмотрению которого планируется привлечение в том числе и ведущих международных партнеров и экспертов".

Напомним, что УПЛ ТВ намерена разработать собственный ОТТ-сервис.