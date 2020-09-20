Украина

Почетный член УЕФА Григорий Суркис — о матче Динамо против ПФК Львов.

Динамо с трудом обыграло ПФК Львов в матче чемпионата Украины. Игру киевской команды прокомментировал Григорий Суркис.

"Если противники будут демонстрировать такой футбол в каждой игре, независимо от того, против кого они играют – против грандов, середняков или команд, которые борются за место под солнцем, находясь в нижней части турнирной таблицы, то это будет не просто зрелище, а чемпионат, в котором каждая команда может в любой игре взять зачетные баллы. Сегодняшний поединок не является исключением.

У Динамо состав изменился наполовину по сравнению с предыдущим матчем, в стартовом составе вышло шесть новых игроков, притом еще несыгранных между собой. Однако это не является оправданием тому, что в первом тайме мы вообще не видели, за счет чего Динамо способно забить хотя бы один или два мяча.

Во втором тайме на поле появились игроки основного состава и уже в первые пять минут забили гол. А потом начались футбольные "качели". Считаю, что ребята, которые вышли во втором тайме, способны на большее, чем они показали сегодня в игре со Львовом. В целом мне такие матчи нравятся", — приводит слова Григория Суркиса официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Львов.