Украина

Команды почтят память погибших в авиакатастрофе под Чугуевом.

Перед всеми играми четвертого тура Премьер-лиги будет проведена минута молчания, сообщил официальный сайт организации. Таким образом намерены почтить память погибших в катастрофе АН-26 на Харьковщине.

Ранее пост с соответствующим призывом к УПЛ и ПФЛ опубликовал у себя в Фейсбуке президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Ответа от ПФЛ пока не последовало, но вряд ли в этом случае будет отказ.

25 сентября около 21:00 под Чугуевом разбился самолет АН-26. На его борту было 27 человек: 23 погибли, двое уцелели, а судьба еще двух остается неизвестной.