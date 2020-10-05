Украина

Киевляне выступили с заявлением о поединках со зрителями.

Официальный сайт Динамо опубликовал заявление, в котором сообщается, что клуб начнет реализацию билетов на матчи Лиги чемпионов только после разрешения.

"Динамо находится в постоянном рабочем контакте с органами власти города Киева, ответственными и наделенными полномочиями по противодействию распространения пандемии на территории столицы.

Вместе со своими болельщиками мы также ожидаем позитивного развития событий и возможного получения разрешения на проведение матчей Лиги чемпионов УЕФА с участием нашего "12-го игрока", по аналогии с матчами Национальной сборной.

Учитывая указанное, решение о начале реализации билетов будет приниматься только после возможного получения разрешения техногенной комиссии КГГА", — сообщает официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Динамо вскоре подпишет арендное соглашение с полузащитником Тудором Белуцэ.