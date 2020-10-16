Украина

Португалец поделился информацией из тренировочного лагеря "горняков".

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о ситуации в команде накануне встречи со Львовом в 6-м туре УПЛ.

"Мы должны быть готовы к следующему матчу. Понятно, что несколько футболистов прибыли из сборных. С нами также тренируются четверо ребят из дубля. Уже 17 полевых игроков и 3 вратаря. В пятницу возвращается Соломон, который провел 3 матча за национальную команду Израиля, – он будет очень уставшим. Нужно и об этом переживать. И да, в принципе, мы готовы и уверены, что выполняем свой долг, максимально отдаемся на каждой тренировке. Я доволен коллективом. Все настроены на хороший результат.

С составом на Львов уже определился, принял все решения. Надеюсь, до поединка ничего не произойдет. Мы готовы.

Я никогда не рассматриваю соперников по их позиции в турнирной таблице и советую никому этого не делать. В каждой игре должно быть уважение.Мы рассматриваем Львов не как команду, которая находится на последнем месте в таблице, а как компетентного соперника, который будет бороться, чтобы подняться выше.

Находящиеся дома в разных кондициях: некоторые переносят болезнь без симптомов, некоторые – с симптомами, а некоторые, может быть, даже без симптомов, но у них есть какая-то проблема и они не могут делать что нужно. С нами ребята работают одним образом, остальные также получают средние нагрузки, а есть те, кто, к сожалению, сегодня не может тренироваться, потому что состояние здоровья не позволяет. Из первой команды у нас 13 игроков, чтобы подходить к матчам чемпионата и Лиги чемпионов, несколько футболистов из дубля. Рассчитываем только на тех, кто находится с нами. На других смотрим, но на данный момент немного по-другому. Желаем им скорейшего выздоровления и надеемся, что они вернутся как можно быстрее", – рассказал Каштру в интервью официальному сайту клуба.

Матч Шахтер – Львов должен состояться в Киеве в субботу, 17 октября, и запланирован на 17:00.