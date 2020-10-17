Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий Шахтер и ПФК Львов.

Противостояния шестого тура Украинской Премьер-лиги продолжатся поединком на поле столичного НСК "Олимпийский", где донецкий Шахтер сразится против ПФК Львов.

Коронавирус COVID-19 во время паузы на матчи сборных добрался и до действующего чемпиона страны, поэтому стартовый состав от Луиша Каштру на предстоящую игру содержит в себе несколько неожиданных позиций. В частности, место Жуниора Мораеса на острие атаки займет Дентиньо, а Тете и Марлос составят фланги полузащиты. Хочолава сыграет в паре с восстановившимся после травмы Бондарем в центре обороны. При этом, у Шахтера на скамейке будут находится четыре потенциальных дебютанта — защитник Мампасси, полузащитники Чурко и Шостак и форвард Гончарук.

Со стороны Георгия Цецадзе отмечаем две замены, по сравнению с прошлой игрой против Руха (0:0): Челича в обороне сменил Борзенко, а Богунов вышел вместо Грисьо.

Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко — Майкон, Маркос Антонио — Марлос, Коваленко, Тете — Дентиньо.

Запасные: Шевченко, Мампасси, Соломон, Вакула, Сиприано, Болбат, Чурко, Шостак, Гончарук.



ПФК Львов: Костик — Борзенко, Кравчук, Михоуби — Богунов, Айнсалу, Шина, Клименчук — Кошман — Казлаускас, Филипе.

Запасные: Пеньков, Оберман, Сабино, Ныч, Комарец, Романчук, Малашевский, Махмутович, Чиряк.



Матч Шахтер — ПФК Львов начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.