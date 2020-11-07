Украина

Нападающий Динамо Владислав Супряга не поможет команде в матче против Шахтера.

Владислав Супряга сдал положительный тест на коронавирус — сообщили некоторые украинские СМИ со ссылкой на телеграм-канал Тайны футбола.

Этот же источник утверждает, что Динамо обращалось к Шахтеру с предложением перенести матч из-за большого количества заболевших игроков первой команды киевлян, но, ожидаемо, получило отказ.

Матч девятого тура УПЛ Динамо — Шахтер состоится в воскресенье, 8 ноября. Начало в 17:00.

Ранее сообщалось, что положительный тест на коронавирус сдал генеральный директор Шахтера Сергей Палкин.