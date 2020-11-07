Украина

"Горняки" прошли тестирование перед центральным поединком первого круга УПЛ, и теперь ожидают от принципиальных соперников соблюдения рекомендации УАФ.

В интервью официальному сайту донецкого Шахтера, начальник медицинской службы клуба Дмитрий Скибинский прокомментировал возникшую у "горняков" необходимость пройти дополнительное тестирование на коронавирус COVID-19.

"Необходимость внеочередных тестов связана с ухудшением эпидемиологической обстановки. Среди менеджмента клуба выявлены новые случаи заболевания, поэтому мы приняли решение перед матчем с Динамо провести дополнительные тесты, чтобы не подвергать команду соперника риску. Надеемся, представители Динамо также пройдут дополнительное тестирование, чтобы обезопасить персонал и игроков обоих клубов", — приводит слова Скибинского источник.

Напомним, что ранее УПЛ попросила Динамо пройти дополнительный тест на COVID-19 перед матчем с Шахтером, о чем исполнительный директор Евгений Дикий сообщил в интервью Football.ua.

Центральная игра девятого тура украинской Премьер-лиги состоится на поле киевского НСК Олимпийский в воскресенье, 8 ноября. Начало в 17:00.