Украина

Тренер львовян дал комментарий после матча.

Александрия обыграла Львов в поединке чемпионата Украины с минимальным счетом. Главный тренер львовян остался доволен своими подопечными.

"В первую очередь, хотел бы поздравить Александрию с победой. Хорошая команда, желаю им успехов в будущем. Хотел бы поблагодарить своих ребят, они — молодцы. Да, где-то несчастный случай с тем пенальти, будем смотреть, как там получилось.

А так установку на игру старались выполнять, что-то получалось, что-то нет. Но, в общем, ребята сделали все, что от них требовалось", — сказал Шумский на послематчевой пресс-конференции.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Александрия — Львов.