Украина

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках главного поединка украинского футбола Динамо сразится с Шахтером в девятом туре УПЛ.

Воскресенье, 8 октября, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Катерина Монзуль – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале 2+2

Первое за очень долгое время дерби, в котором Динамо имеет преимущество над Шахтером в турнирной таблице. Более того, киевляне останутся выше "горняков" даже в том случае, если проиграют поединок. На сегодняшний день у киевлян есть четырехочковое преимущество над командой Каштру, да и психологическое состояние у Динамо несколько лучше, ведь посреди недели команда Луческу хоть и проиграла матч Лиги чемпионов Барселоне, но показала достойную игру.

Шахтер, в свою очередь, неприятно удивил поклонников, безвольно уступив на своем поле Боруссии М с разгромным счетом 0:6. Дончанам важно одолеть Динамо не только с турнирной точки зрения, но и с моральной, чтобы вновь стать на победные рельсы. Тем не менее, несмотря на все проблемы извне, статус дерби нивелирует все плюсы и минусы команд.

Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение Шахтеру. Так, компания Фаворит предлагает на победу дончан коэффициент 1,87. Успех Динамо оценен в 3,75, а ничейный результат — в 4,00.