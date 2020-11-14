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Football.ua анализирует игру голкиперов, которые после ухода Андрея Пятова из сборной Украины, вероятно, будут бороться за место первого номера.

Грядущий чемпионат Европы, вероятно, станет последним большим турниром для Андрея Пятова в национальной сборной Украины. Голкиперу сейчас 36, а дебютировал он в составе "сине-желтых" еще в 2007 году в матче против Узбекистана. За это время Пятов сыграл 95 матчей за сборную. В контексте возможного ухода Пятова с национальной команды, Football.ua предлагает проанализировать конкурентов Андрея на вратарской позиции в Украине и сравнить их с основным вратарем сборной.

Мы проанализировали игру Георгия Бущана, Андрея Лунина, Юрия Панькива и Дмитрия Резника из Ворсклы. Во внимание брались: игра на линии, игра на выходах при различных подачах, начало атак и подстраховка защитников.

Еще одно уточнение. Панькив в свои 36 лет не станет наследником Пятова. Но Шевченко регулярно вызывает опытного голкипера в расположение сборной как третьего вратаря. Скорее всего, все дело в его опыте, и, возможно, Панькив таки попадет в заявку на чемпионат Европы.

Игра на линии

Пятов

Андрей Пятов очень мало играл в сезоне нынешнем (5 поединков), поэтому логичнее смотреть его статистику за прошлый сезон, где он отыграл 42 матча, а средний показатель игровых минут на поле — 96.

Три момента, которые бросились в глаза, просматривая нарезки с действиями Пятова. 36-летний голкипер при дальних ударах занимает достаточно высокую позицию, около линии вратарской. Таким образом, есть риск, что его могут перебросить. Например, это случилось в матче против Динамо на Суперкубок, когда Родригес увидел выход Пятова из ворот и перебросил его. Похожий момент случился и в прошлогоднем полуфинале Лиги Европы, когда Лаутаро Мартинес хотел воспользоваться высокой позицией Пятова, но тот таки дотянулся до мяча.

Второй момент — Пятов чаще ловит мяч, не прыгая, а удачно занимая позицию в рамке. Конечно, этому можно возразить. Мол, большинство ударов соперника Шахтера могут быть некачественными. И в этом есть доля правды. Но также голкипер хорошо работает ногами (в том плане, что быстро меняет свое расположение в створе ворот) и таким образом выбирает более выгодную позицию для отражения удара.

Третий момент, Пятов визуально потерял в прыгучести и резкости. К сожалению, это невозможно измерить статистическими данными, которые есть в открытом доступе. Вратарю сложнее брать удары, когда надо быстро менять центр тяжести с одной ноги на другую. Такие ситуации возникают, когда соперник резко смещается из фланга в центр и наносит удар в дальний угол. Пятову, который сперва располагается возле ближней штанги, нужно резко смещаться в центр и прыгать в противоположный угол — не всегда получается вовремя.

Еще один момент, который настораживает — в прошлом сезоне по воротам Шахтера наносили около одного удара в створ с близкого расстояния и каждый второй заканчивался голом. Также у Пятова не самый высокий процент отбитых средних ударов — 64%.

Георгий Бущан

Георгий Бущан проводит свой лучший сезон в карьере. У вратаря Динамо выросли практически все показатели, определяющие игру на линии. Возросло количество ударов в створ по воротам Бущана, Георгий стал чаще совершать суперсейвы. Также у вратаря Динамо увеличился процент вообще отбитых ударов. Особенно, значительно увеличилось количество ударов с близких позиций. Отсюда и процент отбитых ближних ударов подпрыгнул в два раза.

В статистической сводке, которой мы сейчас оперируем, подсчитаны не только матчи в УПЛ, но и Лига чемпионов, и поединки Лиги наций. Именно по этому, мы констатируем прирост моментов у ворот Бущана. К слову, в плане обороны именно в Динамо в нынешнем сезоне все намного лучше, чем было в прошлом. Но сейчас не об этом.

У Георгия есть проблема с фиксацией мяча после плотных ударов. Похоже, что Бущан чаще пытается ловить мяч в руки намертво, но получается не всегда. Если мы берем конкретно нынешний сезон, то лишь французы "наказали" Бущана за неудачно отбитый мяч на ногу сопернику. Всего же у голкипера около 40% отбитых ударов с удачным отскоком, то есть не на футболиста чужой команды. Также если средний показатель у Бущана по карьере 0,9 зафиксированных ударов, то в сезоне нынешнем есть прогресс в этом компоненте — 1,5 за матч.

Несмотря на то, что в этом сезоне Георгий не всегда сразу фиксирует мяч после особенно дальних ударов, он невероятно хорош в игре на линии. Бущан берет много ударов, как и с близкого расстояния, так и с дальней или средней дистанций.

Андрей Лунин

Главная проблема Лунина — отсутствие игровой практики в Реале. До матча против Польши голкипер последний раз выходил на поле 20-го июля за Реал Овьедо. Визуальное впечатление от игры Лунина на линии — он очень прыгуч, легок и быстро перебирает ногами при смене позиций.

Все это подкрепляется отличнейшими показателями, которые не слишком и отличаются от Пятова и Бущана. С одной оговоркой — цифры за прошлый сезон. Из настораживающих моментов — не самый лучший показатель отбитых ударов с близкого расстояния — 64%. При этом ударов из близкого расстояния в створ в прошлом сезоне по воротам Лунина было мало — 1,12 в среднем за игру.

Юрий Панькив

Юрий Панькив наряду с Дмитрием Резником, о котором ниже пойдет речь, имеют больше всего работы из тех вратарей, что представлены в нашем тексте. Оно и понятно, оба представляют середняков УПЛ, и по их воротам наносится больше всего ударов. В контексте Панькива чаще будем говорить о его показателях в прошлом сезоне. Там попросту больше выборка — 34 матча против 7 в этом. По воротам 36-летнего голкипера наносили около пяти ударов в створ в среднем за матч, 70% из которых он парировал.

Также у Юрия в прошлом сезоне было 64% отбитых ударов с близкого расстояния, в этом — 55%. Показатели тоже средние, как у Лунина, но по воротам Панькива было совершенно хоть и ненамного, но все же больше ударов в створ — 1,24 против 1,12 Лунина.

Панькив в силу возраста потерял в прыгучести, но голкипер — один из лучших в Украине по взятию мяча "намертво" — 37% зафиксированных ударов.

Дмитрий Резник

Игра Резника, наверное, одно из главных открытий в нынешней УПЛ. По воротам Дмитрия наносится много ударов, в среднем за матч — 13, в створ — 4,6. При этом процент отбитых аномален — 87%. Но давайте копать немного глубже. Детальная статистика позволит нам лучше разобраться в этом. При 87% отбитых ударов настораживает не самый высокий показатель "суперсейвов" — 0,9 в среднем за матч. Ударов то отбитых уйма. Смотрим на средний xG отбитого удара и тут он низок — всего 0,06. Это, к слову, самый низкий показатель среди тех вратарей, о которых мы сегодня рассуждаем. Но давайте посмотрим еще глубже. По воротам голкипера Ворсклы в 10 матчах нынешнего сезона наносят 5,2 ударов с близкого расстояния, но средний показатель ударов в створ с близкого расстояния за матч меньше единицы — 0,6.

Какой из этого все можно сделать вывод? По воротам Резника бьют много, но качественных ударов крайне мало. Средний хG всех ударов соперников Ворсклы за один матч — 1,09.

Игра на выходах

Андрей Пятов

В нынешнем сезоне, в пяти матчах, Пятов был безупречен в игре на выходах, ни одной помарки. Однако, если брать во внимание прошлый сезон, где выборка матчей больше, то процент успешных выходов из ворот у Пятова равен 89%. Аналитические компании дают достаточно поверхностное представление об этом компоненте голкипера. Здесь нас будут интересовать конкретно игра на выходах при подачах/прострелах с флангов с игры и после стандартов.

Раньше у Пятова были проблемы с игрой на выходах. Голкипер не угадывал с таймингом, когда нужно покидать ворота и в момент удара оказывался в полупозиции: не добрался до мяча и покинул линию. Об этих ошибках говорил и сам Пятов еще в 2015 году перед матчем Лиги чемпионов против Мальме.

"Что касается ошибок на выходе, то я готовлюсь. Надеюсь, что буду меньше допускать этих самых ошибок".

Но сейчас, кажется, это в прошлом. Пятов если и принимает решение выходить из ворот, то идет уже до конца. По крайней мере, во второй половине прошлого и в нынешнем сезоне игра Пятова на выходах при подачах была близка к идеальной.

Георгий Бущан

Ошибки голкипера Динамо с выходами из ворот, или же непопаданием кулаком по мячу, кажется, все прекрасно помнят. Успешность выходов Георгия в нынешнем сезоне оценивается как 86%.

Для голкипера Динамо крайне неудобны подачи слева. Особенно, это четко видно при подачах с угловых, когда мяч летит на дальний угол вратарской площади. В большинстве случаев Бущан на выходах играет правой рукой. Ему неудобно выбивать мяч правым кулаком при подачи с левого фланга на дальний угол вратарской, ведь траектория мяча уже идет по касательной.

Однако при своем росте 1,96 сантиметров, Бущан хорош при прострелах низом и быстро складывается, чтобы их перехватить.

Андрей Лунин

У Лунина, похоже, и вовсе нет проблем при подачах/прострелах с флангов — в прошлом сезоне 100% показатель игры на выходах. В тех матчах, что он провел за Овьедо украинский голкипер идеально выбирал момент для выхода из ворот, а также точку в воздухе, где нужно выбивать мяч или же ловить. В помощь Андрею и его антропометрия — 1,92 сантиметров роста.

Юрий Панькив

Юрий Панькив вратарь не самый высокий — 1,86 сантиметров. Но при этом хорош в игре на выходах — 93% успешности в прошлом сезоне и 94% в этом. Голкипер Александрии неплохо выбирает момент для выхода из ворот, но ему не всегда хватает роста при высоких подачах на дальнюю штангу, или угол вратарской. Но при этому, игру на выходах можно считать сильной стороной Панькива.

Дмитрий Резник

Резник очень хорош в игре на выходе. Если же в прошлом сезоне, в 19 играх, показатель успешности Дмитрия в этом компоненте был равен 97%, то в нынешнем немного снизился до 95%. Голкипер Ворсклы кажется очень крепким парнем с ростом 1,86 сантиметров. Резник великолепно выбирает позицию и момент для выхода, а также в 21 год обладает хорошим прыжком. Единственное, хотелось бы увидеть Дмитрия не только в матчах УПЛ, где и качество подач с флангов не самое высокое, а на более высоком уровне, и уже тогда еще раз взглянуть на его статистику.

Начало атак

Андрей Пятов

Пятов один из лучших в Украине по общему показателю точности передач: прошлый сезон — 87%, нынешний — 84%. Однако, что касается длинных передач, тут есть проблемы: прошлый — 68%, нынешний — 64%. Еще один момент, который не стоит забывать, это передачи голкипера в момент, когда на него оказывается активное давление. Чаще всего здесь обнаруживаются проблемы против команд, которые исповедуют высокий прессинг.

Георгий Бущан

Георний Бущан не провел очень много матчей против команд, которые исповедуют высокий прессинг и делают это качественно и это, пока что, минус. Считается, что вратарь Динамо очень хорош в игре ногами. Статистика говорит, что общая точность передач за матч равна 87%, а отдельно длинных передач — 70%.

Андрей Лунин

В первую очередь Лунин хорош в плане длинных передач — 77%. Но при этом общая точность — 81%. В чем тогда проблема? Лунин хоть и иногда, но все же ошибается при коротких и средних передачах, чего топовый вратарь не может себе позволить.

Юрий Панькив

В прошлом сезоне у Панькива был неприлично высокий процент точности длинных передач — 81%. Сейчас же он немного уменьшилась до 76%, но тоже это очень здорово. Еще одна особенность Панькива, которая может помочь в начале атак — это его броски рукой. Голкипер кидает достаточно далеко, при этом с хорошей точностью — 95%.

Дмитрий Резник

У Резника нет никаких проблем в плане игры ногами. Хорошая точность длинных передач — 72%. Дмитрий уверенно себя чувствует себе с мячом и за пределами штрафной площади. Единственная оговорка, все это в рамках УПЛ, а как будет в больших матчах мы, к сожалению, не знаем.

Подстраховка защитников

Здесь речь пойдет о всех и сразу. Пока что, визуально, лучший вариант для команд, которые играют с высокой линией обороны — это Пятов. 36-летний голкипер великолепно читает игру и точно просчитывает момент, когда нужно выйти из ворот и подстраховать оборону. С ролью либеро он справляется потрясающе. Вот лишь один пример.

В моменте передачи за спину защитникам Пятов вовремя выходит из ворот и опережает Лукаку.

Правда, у такой высокой позиции есть побочные эффекты — Пятова могут перебросить. И тут как раз-таки критично важно быстро перебирать ногами и с легкостью отрываться от земли, а с этим уже есть проблемы.

Хорошие показатели демонстрирует и Резник. Голкипер Ворсклы также великолепно "читает игру" и готов всегда подстраховать защитников. Немного хуже в этом аспекте выглядят Бущан и Панькив, но они действуют тоже практически безошибочно.

А вот у Андрея Лунина пока что с этим серьезные проблемы. И дело не только в последней игре с Польшей. Молодой голкипер как минимум дважды ошибался при подстраховке защитников и бежал тогда, когда этого не требовала ситуация в прошлом сезоне за Овьедо.

Выводы

Здесь по проценту отбитых ударов лидирует Резник. Но другое дело, какие это были удары, их качество. Бущан, исходя из показателя "суперсейвы", а также "средний xG отбитого удара", выглядит куда лучше 21-летнего Дмитрия. Проще говоря, Георгий отбивает намного сложнее удары и в этом его преимущество. У Лунина есть потрясающие задатки, но пока Андрей регулярно не играет в каком-то клубе про него, как про главного вратаря сборной Украины говорить рановато.

Бущан — номер один в плане отбитых ударов с ближней и средней дистанции, но испытывает проблемы при дальних выстрелах. Георгий иногда не правильно выбирает позицию и запаздывает с прыжком.

Игра ногами у всех голкиперов развита неплохо. Наверное, наиболее сбалансированный здесь — Панькив. У него лучшая точность длинных передач и хорошие показатели средних. Также в плане длинных забросов хорош и Андрей Лунин — 77%.

Игра на выходах — главная проблема Бущана, но и серьезное преимущество Резника и Лунина. Последним временем в этом компоненте хорош и Пятов. Не забываем про Панькива, он не идеален, но лучше Бущана и не особо уступает остальным.

Наверное, наиболее сбалансированным голкипером прямо сейчас выглядит Дмитрий Резник. Он хорош в игре ногами, безупречен на выходах, отлично "читает игру" и к нему нет претензий по поводу игры на линии. Но только все это в рамках УПЛ. Резнику, чтобы конкурировать за место в сборной, нужно перебираться в топы УПЛ, или же в хороший европейский чемпионат. Второй вариант — Ворскла должна в ближайшие годы регулярно играть в еврокубках.

Алексей Мацкевич, Football.ua

Статистические данные InStat