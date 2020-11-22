Украина

Команды выдали увлекательный поединок.

В поединке девятого тура АПЛ Фулхэм дома с минимальным преимуществом уступил Эвертону (2:3).

Не прошло и 40 секунд, как лидер Эвертона Доминик Кальвер-Льюин открыл счет. Ришарлисон подловил защитника на ошибке и прострелил в штрафную, где проворнее всех сыграл Кальвер-Льюин.

Через 14 минут хозяева забили в ответ. Рид вбежал в штрафную, освободился из под опеки и пробил в дальний угол ворот Пикфорда.

Но с 29-й по 35-ю минуту Эвертон забил дважды. Сначала Кальвер-Льюин оформил дубль, также расстреляв вратаря с ближней дистанции. А после забил Дукуре. Абдулае выше всех выпрыгнул в штрафной и головой отправил мяч в ворота.

На 68-й минуте Фулхэм получил возможность сократить отрыв, но Кавалейру не сумел реализовать пенальти. Однако через две минуты забил Лофтус-Чик, сделав счет уже 2:3.

Эвертон на данный момент занимает шестое место в таблице, а Фулхэм — 17-й.

Фулхэм — Эвертон 2:3

Голы: Рид, 15, Лофтус-Чик, 70 - Кальвер-Льюин, 1, 29, Дукуре, 35

Фулхэм: Ареола — Айна, Андерсон, Адарабиойо, Робинсон — Лемина (Замбо, 69), Рид, Кавалейру, Кирни (Мтирович, 58), Лукман — Рид (Лофтус-Чик, 58)



Эвертон: Пикфорд — Динь, Кин, Мина, Годфри — Ивоби, Аллан, Дукуре, Ришарлисон (Сигурдссон, 76), Родригес (Дэвис, 74) - Кальвер-Льюин

Предупреждения: Рид, Робинсон

Нереализованный пенальти: Кавалейру (мимо)