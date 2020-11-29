Украина

Игрок киевлян дал комментарий после матча.

Динамо в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Украины принимало на своем поле Ворсклу и добилось победы со счетом 2:0.

Беньямин Вербич проанализировал поединок против полтавчан и прокомментировал удаление Забарного.

"Ворскла занимает третье место в таблице, хорошо выступает в этом сезоне. Также мы знаем эту команду, поскольку совсем недавно играли с ними в финале Кубка Украины. Тренерский штаб предупреждал нас о том, что у соперника очень опасные контратаки. Но мы с первых минут очень надежно играли сзади, контролировали мяч, а затем нашли пространство у Ворсклы в защите и забили два мяча. Желательно было бы забивать еще, но затем сели назад. Впрочем, особых проблем все равно не испытали.

Удаление Забарного? Надо самому еще пересмотреть эпизод. Это VAR, они все знают, все видят. Но они одни моменты смотрят, а другие – нет. Вы тогда уже все смотрите, не только против Динамо… Как по мне, удаление несправедливое. К примеру, в первом тайме игрок Ворсклы тоже с прямой ногой пошел на меня. Но его почему-то не удалили. Мы же, что бы не сделали, всегда идут смотреть VAR. Вот, есть нарушение… Да, есть, но тогда каждую ситуацию надо смотреть", — приводит слова Вербича официальный сайт киевлян.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Ворскла.