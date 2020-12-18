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Представитель люксембуржца считает, что его клиент мог бы продолжить карьеру в чемпионате Италии

Агент вингера киевского Динамо Жерсона Родригеша Ахмед Нума поделился мнением о своем клиенте.

"Лучший способ описать его – это тот футболист, который любит вызовы. Всегда. Он любит ставить цели, как личные, так и командные. Он никогда не боялся играть в отличных командах, как Динамо. Он уехал из Люксембурга всего три года назад, а теперь играет за Динамо. Это отражает его характер.

В сборной Люксембурга он лучший на своей позиции, а также один из лучших в целом. Есть хорошие игроки и на других позициях, команда растет как сборная, но Жерсон – лидер этой команды.

Мы говорили о будущем, о следующих шагах. Мы говорили о чемпионатах, в которых он хотел бы выступать. Италия станет для него идеальным местом. Он понимает итальянский язык, любит культуру, нацию, стиль жизни. Все это помогло бы ему адаптироваться. Нашим партнером является Клаудио Вигорелли, мы будем работать вместе, чтобы оценить все варианты.

Лига чемпионов – это было что-то новое для него. Конечно, за национальную сборную он уже играл против великих команд, но играть в Лиге чемпионов было здорово. Он впервые играл против итальянской команды, противостояние с Ювентусом всегда имеет особый оттенок.

Конечно, было бы неплохо, если бы Динамо показало лучшие результаты, но также важно было выйти в Лигу Европы. В прошлом году клуб вылетел от Брюгге в квалификации ЛЧ, это будет матч-реванш", приводит слова Нума TMW.

Ранее Жерсон Родригеш высказывался о киевском Динамо и главном тренере "бело-синих" Мирче Луческу.