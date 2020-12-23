Известный портал Transfermarkt обновил список национальных чемпионатов Европы.
Логотип УПЛ, УПЛ
23 декабря 2020, 13:48
Украинская Премьер-Лига опустилась на 12-е место в рейтинге самых дорогих европейских чемпионатов по версии Transfermarkt.
На 12-ю строчку в этом списке чемпионат Украины сместила Бундеслига Австрии.
Общая стоимость игроков УПЛ оценивается в 340,93 миллиона евро, чемпионата Австрии – 344,73, расположившегося на 13-й строчке греческого первенства – 310,83.
Лидер рейтинга – АПЛ (8,89 миллиарда евро). Второй и третьей идут Серия А – 5,14 млрд, Ла Лига – 5,05 млрд.
13 самых дорогих чемпионатов Европы:
1. АПЛ – 8,89 миллиарда евро
2. Серия А – 5,14
3. Ла Лига – 5,05
4. Бундеслига – 4,51
5. Лига 1 – 3,44
6. Чемпионат Португалии – 1,09
7. РПЛ – 0,944
8. Чемпионат Нидерландов – 0,922
9. Чемпионат Бельгии – 0,778
10. Чемпионат Турции – 0,719
11. Чемпионат Австрии – 0,345
12. УПЛ – 0,341
13. Чемпионат Греции – 0,311