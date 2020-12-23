Украинская Премьер-Лига опустилась на 12-е место в рейтинге самых дорогих европейских чемпионатов по версии Transfermarkt.

На 12-ю строчку в этом списке чемпионат Украины сместила Бундеслига Австрии.

Общая стоимость игроков УПЛ оценивается в 340,93 миллиона евро, чемпионата Австрии – 344,73, расположившегося на 13-й строчке греческого первенства – 310,83.

Лидер рейтинга – АПЛ (8,89 миллиарда евро). Второй и третьей идут Серия А – 5,14 млрд, Ла Лига – 5,05 млрд.

13 самых дорогих чемпионатов Европы:

1. АПЛ – 8,89 миллиарда евро

2. Серия А – 5,14

3. Ла Лига – 5,05

4. Бундеслига –  4,51

5. Лига 1 – 3,44

6. Чемпионат Португалии – 1,09

7. РПЛ – 0,944

8. Чемпионат Нидерландов – 0,922

9. Чемпионат Бельгии – 0,778

10. Чемпионат Турции – 0,719

11. Чемпионат Австрии – 0,345

12. УПЛ – 0,341

13. Чемпионат Греции – 0,311