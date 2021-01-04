Украина

По состоянию на текущий момент, у Главной команды страны запланировано 14 поединков.

Национальную сборную Украины ожидает крайне насыщенный событиями 2021-й год, что можно заметить, взглянув на опубликованный Украинской ассоциацией футбола календарь поединков команды Андрея Шевченко.

Условно, можно разделить порции поединков Главной команды страны на три равных по важности категории: весенняя и осенняя битва в отборе на чемпионат мира-2022, а также подготовка и выступление на чемпионате Европы-2020.

Расписание сборной Украины на Евро-2020

Конец марта обещает стать для украинского болельщика насыщенным на эмоции, ведь сборной Украины предстоит провести матч с действующими чемпионами мира и неуступчивыми соперниками по отборочному раунду к будущему мундиалю.



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Отбор на ЧМ-2022



24 марта. 1-й тур. Франция — Украина

28 марта. 2-й тур. Украина — Финляндия

31 марта. 3-й тур. Украина — Казахстан

Затем, когда сезон на клубном уровне подойдет к концу, участники чемпионата Европы-2020 соберутся по лагерям национальных команд, а коллектив Андрея Шевченко в этот период запланировал один контрольный поединок, соперник по которому будет назван позже. После этого, начнется финальная часть долгожданного Евро-2020.



Расписание матчей сборной Украины на Евро-2020:

13.06.21 22:00 Нидерланды — Украина, Амстердам-Арена

17.06.21 16:00 Украина — Северная Македония, Бухарест, Национальный стадион

21.06.21 19:00 Украина — Австрия, Бухарест, Национальный стадион



Закончится ли на этом турнирный путь для нашей команды — зависит только от присутствующих на тот момент футболистов в обойме Шевченко.

Отбор к чемпионату мира вернется на телеэкраны уже в первый день осеннего периода, когда нашу сборную будет ожидать дальний перелет в Казахстан, после которого предстоит вернуться в столицу Украины для проведения ответной игры с французами.

Отбор на ЧМ-2022



1 сентября. 4-й тур. Украина — Казахстан

4 сентября. 5-й тур. Украина — Франция

Октябрь 2021 года будет насыщен сразу тремя матчами сборной Украины, череду которых откроет товарищеская игра с еще не определенным соперником, после чего наступит пора решающих матчей в отборе.

Отбор на ЧМ-2022



9 октября. 6-й тур. Финляндия — Украина

12 октября. 7-й тур. Украина — Босния и Герцеговина

Завершится год на международном уровне, если не возникнет форс-мажорных ситуаций, в середине ноября, когда нашу национальную команду будет ожидать разминочный товарищеский матч перед гостевой игрой против Боснии.

Отбор на ЧМ-2022



16 ноября. 8-й тур. Босния и Герцеговина — Украина

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